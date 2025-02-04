شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطوبتها على أحمد جمال.. فرح الموجى تحيى حفل عيد الحب بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد خطوبتها على المطرب أحمد جمال، تحيى المطربة فرح الموجى حفلاً غنائيًا ضمن حفلات عيد الحب، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 13 فبراير الجارى على مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر وتقدم فرح خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل.

وكان احتفل المطرب أحمد جمال شهر الماضى في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقار، المطربة فرح الموجي هي حفيدة الملحن محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي.

يذكر أن الفنانة فرح الموجى كانت قد شاركت العام الماضى في حفل مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية من ألحان الموسيقار محمد الموجى، وغنت "أكدب عليك" لوردة وأغنية "بيت العز" لفايزة أحمد، وذلك بقيادة المايسترو محمد الموجي.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).