شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وتامر حسنى ورامى جمال يسجلون أغاني جديدة بتوقيع الشاعر عليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر الغنائى عليم عن تحضيراته لمجموعة من الكلمات لتقديمها فى أغان جديدة تجمعه بنجوم الصف الأول فى عالم الغناء بالوطن العربى، حيث عقد جلسات عمل مع عدد من النجوم للاستقرار على التفاصيل النهائية للأغاني.

وأشار الشاعر عليم لـ"الخليج 365" إلى أن أبرز النجوم الذين يتعاون معهم فى الأغانى الجديدة: أصالة، تامر حسني، رامى جمال، وأمال ماهر، ومحمد نور، إضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم الذين سيُعلن عنهم قريبًا، متمنيًا أن تنال هذه الأغانى إعجاب الجمهور فور طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى.

وكانت آخر أعمال عليم، أغنية "مكرهتوش" ضمن ألبوم تامر عاشورالجديد "ياه"، والأغنية ألحان مصطفى العسال، وتوزيع الموسيقى أحمد حسام وإلهام دهيمة، وجاء تعاونه مع تامر عاشور بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "هيجيلي موجوع" التى كتبها عليم، وتخطت حاجز 200 مليون مشاهدة.