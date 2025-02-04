شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الخميسي عن تصميم الأزياء: اللبس حسب الحالة النفسية وفقًا لطبيعة المشهد والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت مصممة الأزياء إيمان الخميسي، عن تصميم الأزياء الخاصة بالنجوم داخل الأعمال الدرامية والسينمائي، خلال مشاركتها ببودكاست "الشغلانة" الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، كل يوم أربعاء عبر منصات الخليج 365 المختلفة.

وقالت الاستايليست إيمان الخميسي في حديثها:"اللبس بيكون حسب الحالة النفسية، وفي كل تصميم شخصية بيكون هناك تفاصيل كثيرة، حيث إن الشخصية داخل العمل يكون لها الكثير من الجوانب، لأن مثلاً الشخصيات يلزمها التنوع في الأحداث، حيث إن البطل يلزمه ملابس مختلفة وفقًا لطبيعة المشهد والحبكة".

إيمان الخميسي تونسية الأصل، وسبق وعملت في الكثير من الأعمال منها برنامج الدوبليكس "أبلة فاهيتا" ومسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل حلاوة الدنيا مع النجمة هند صبري، ومسلسل لؤلؤ ومسلسل وراء كل باب وفيلم عاشق ومسلسل سوبر ميرو، وعملت كمصممة ملابس للمطرب العالمي مونتانا والنجمة التركية مريم أوزرلي.‎

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.