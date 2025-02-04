شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تدخل فى صراعات مع أحمد العوضى خلال أحداث مسلسل فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة وفاء عامر كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "فهد البطل" الذي يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وتظهر وفاء عامر بشخصية سيدة تدخل فى صراعات كبيرة مع أحمد العوضي، ليسجل العمل التعاون الثاني على التوالي بين الثنائي بعدما قدما سويًا مسلسل "حق عرب" فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وتتواجد وفاء عامر فى شهر رمضان المقبل بمسلسل ثاني وهو جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.