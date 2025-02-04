شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى قواعد العشق الأربعون على مسرح الحياة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم فريق دوبامين المسرحي، العرض المسرحي قواعد العشق الأربعون، للكاتبة إليف شافاق، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 7 فبراير على مسرح الحياة.

وتدور أحداث العرض المسرحي قواعد العشق الأربعون، حوّل العشق الإلهي ويؤكد أن الحب ليس فقط هو الحب العاطفي، ولكن هو حب أي شيء، وكيف استطاع شمس الدين التبريزي وجلال الرومي أن يتواصلوا مع بعضهم البعض رغم المسافة التي كانت بينهم واستطاعوا أن يروا ويجدوا بعضهم البعض، لتبدأ مسيرة القواعد.

يشارك في بطولة العرض أحمد رجب، أحمد عبد الباري، حسام عاشور، يوسف منصور، يوسف إبراهيم، خالد علاء، إبراهيم هلال، سيف تامر، كريم الجندي، معتز فراج، إلهام هيثم، ريهام مصطفى، ندى الشاذلي، لميس عماد، سما حمدي، سلمى عادل، محمد الدباس، مصمم ومنفذ الإضاءة: أحمد أمين، تصميم وتنفيذ الديكور: أدهم سعيد ويوسف منصور، مدير الفريق: أحمد رجب، ومساعدين الإخراج : حسام عاشور، دينا مدحت، إلهام هيثم، إخراج : محمد حسام.