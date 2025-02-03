بعد انفصالها.. الأميرة تاتيانا تنتقل لمنزل آخر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 11:53 مساءً - بعد قصة حب طويلة، دامت لأكثر من 14 عامًا، انفصل العام الماضي، الثنائي الملكي الشهير الأمير كارلوس موراليس، أمير اليونان، و الأميرة تاتيانا، وبعد أقل من عام من إعلان طلاقهما، قرر كارلوس الزواج من كريسي فاردينوجياني، والمقرر عقد قرانهما في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وعليه قررت تاتيانا الانتقال من منزلها الحالي، إلى ضواحي أثينا الجنوبية.

الأميرة تاتيانا عزمت الرحيل

كشفت مصادر مقربة أن الأميرة تاتيانا حرصت على الانتقال من منزلها قبيل أيام من زواج الأمير كارلوس، حتى تبتعد تمامًا عن المحيط الذي كان يجمعهما، كما كشفت مصادر أخرى أن الأميرة هي أيضًا تعيش قصة حب، وقد تعلن خطبتها قريبًا، وقد يكون هذا سبب تغيير مكان سكنها.

واستغلت الأميرة تاتيانا مرور عام على انفصالها، مرّت خلاله بوقت عصيب، وقررت أن تشكر والدتها أمام الجميع، إمتنانًا لها، لوقوفها بجانبها في الفترة الماضية.

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وشاركت تاتيانا منشور عبر خاصية "القصص" لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، عبارة عن صورة لها وهي تعانق والدتها ماري، وتشكرها لمساعدتها في الانتقال إلى جنوب أثينا، وقالت: ""شكرًا لأمنا الرائعة لمساعدتي في الانتقال في أقل من 48 ساعة، أنتِ غير طبيعية، أنهيتِ كل شيء وأحضرتِ ما أحبه، وملأتِ المطبخ بالمنتجات المحلية، اتمنى لكي الحب والسعادة الخالصة".

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زواج دام لـ 14 عامًا وانفصال هاديء

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تزوج نيكولاوس وتاتيانا في أغسطس 2010 في كاتدرائية آيوس نيكولاوس في جزيرة سبيتسيس. لم يكن للزوجين السابقين أطفال، وواصلا حياتهما المهنية الخاصة - نيكولاوس في التصوير الفوتوغرافي، وتاتيانا في التأثير الاجتماعي - ولم تعد العائلة المالكة اليونانية معترف بهما قانونيًا.

كان قد أعلن نيكولاوس وتاتيانا لأول مرة عن طلاقهما في بيان مشترك مع الجمهور في 19 أبريل 2024. وقال مكتب العائلة المالكة اليونانية حينها في بيان: "نود أن نبلغكم بقرار مهم وصادق اتخذه الأمير نيكولاوس والأميرة تاتيانا. بعد 14 عامًا من الزواج، اختارا حل انفصالهما وديًا".

وأضاف البيان: "تم التوصل إلى هذا القرار بعناية كبيرة واحترام متبادل، مما يعكس عمق تقديرهما لبعضهما البعض واللحظات التي تقاسماها.. سيستمران في العيش وبناء حياتهما في اليونان، وهو المكان الذي يطلقان عليه كلاهما اسم الوطن".

وفي 22 يناير 2025، نيكولاوس تقدم لخطبة كريسي فاردينوجياني، ومن المقرر أن يتزوجا في حفل خاص يوم الجمعة 7 فبراير.



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