إكس تطلق خدمة X Money وتدخل عالم المدفوعات الرقمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن خدمتها للمحافظ الرقمية X Money، وذلك بعد عام من الحصول على التراخيص الفيدرالية اللازمة.

ووصفت ليندا ياكارينو، مديرة “إكس” التنفيذية، الخطوة بأنها جديدة نحو تحقيق حلم إيلون ماسك، لتحويل “إكس” إلى تطبيق شامل (Everything App).

وتتعاون “إكس” مع شركة “فيزا” لتسهيل إتمام عملية إضافة الأموال من الحسابات البنكية التقليدية إلى محافظ المستخدمين الرقمية لدى “إكس”، مما سيسهل عليهم مستقبلاً إجراء تحويلات مالية مباشرة إلى محافظ المستخدمين الآخرين على المنصة، وكذلك إجراء تعاملات مالية على متنها.

مزايا محفظة X Money

تتيح محفظة X Money الرقمية لمستخدميها إمكانية إجراء تحويلات إلى بقية المستخدمين على نفس المنصة P2P Transfer، وكذلك إمكانية إجراء تحويلات مالية بين الحساب البنكي التقليدي، والمحفظة الرقمية لـ”إكس”.

وبحسب منشور مديرة “إكس”، فإن المنصة الاجتماعية تستهدف إتاحة العديد من المزايا المالية لمحفظتها الرقمية الجديدة خلال العام الحالي، مثل تسهيل دعم الجمهور لصناع المحتوى المفضلين لديهم، من خلال إتاحة الدعم المالي المباشر من محافظهم الرقمية.

وبحسب تقرير نشره موقع CNBC الإخباري، فإن “إكس” تتفاوض حالياً مع عدد من المؤسسات المالية، ليكونوا شركاء ماليين يدعمون محفظتها الرقمية، إلى جانب “فيزا”.

وتسعى “إكس” لاستكشاف إمكانية السماح لصناع المحتوى بإضافة الأرباح من الإعلانات مباشرة إلى محفظة X Money المرتبطة بحساباتهم.

رؤية واسعة

وفي مساحة نقاشية صوتية أجريت في نوفمبر 2022، كشف ماسك عن رؤيته الواسعة لمستقبل الخدمات المالية على “إكس”، إذ يستهدف جعل المستخدم قادر على التربح عبر المنصة، وبالتالي عندما يكون لدى المستخدم رصيداً مالياً على X Money، سيتم تشجيعه على استخدام هذا الحساب لتحويل الأموال إلى مستخدمين آخرين في حال كان يرغب في ذلك، مباشرة من داخل “إكس”.

وقال ماسك أيضاً، في المحادثة الصوتية، إن “إكس” قد تشجع المستخدمين على تجربة خدمة مدفوعاتها من خلال إضافة حافز مالي، على سبيل المثال 10 دولارات، إلى رصيد حساباتهم على المنصة لاستخدامها في التحويل، أو كذلك سحبها عبر حساباتهم البنكية التقليدية.

وتستهدف خطة ماسك طويلة الأمد، تحويل “إكس” إلى “خدمة بنكية متكاملة”، من خلال تقديم فوائد مالية بنسبة تنافسية على حسابات المستخدمين على المنصة، وبالتالي تحفيزهم على ترك أموالهم داخل حسابات “إكس”، بدلاً من سحبها وإيداعها في البنوك التقليدية.

وهذه الميزة تحديداً ستجعل من “إكس” منافساً قوياً لعدد من الشركات العاملة في قطاع الحسابات البنكية مثل أبل، وميزتها حسابات التوفير Savings Accounts عبر بطاقاتها للخدمات البنكية Apple Card، وكذلك خدمات الدفع الأخرى مثل “باي بال” و”فينمو”.