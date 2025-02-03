في لحظة مؤثرة.. شاكيرا تحتفل بجائزة غرامي مع ابنيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت المغنية العالمية شاكيرا لحظة جميلة ومؤثرة مع ابنيها في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2025 الذي أُقيم في Crypto.com Arena في لوس أنجلوس يوم الأحد.

وفي التفاصيل، احتفلت شاكيرا بفوزها بجائزة أفضل ألبوم لاتيني بوب عن أحدث أعمالها “Las Mujeres Ya No Lloran”.

وبعد تقديم النجمة جينيفر لوبيز الجائزة لشاكيرا، التفتت النجمة لمعانقة ابنيها ميلان وساشا من شريكها السابق، لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه.

كما وجهت المغنية الكولومبية رسالة قوية في خطابها، حيث أهدت فوزها لـ “إخوانها وأخواتها المهاجرين” وسط خطط الرئيس دونالد ترامب للترحيل الجماعي.

وفي وقت لاحق، تحدثت شاكيرا أيضًا عن تحويل “الألم والغضب” بسبب انفصالها إلى ألبوم جديد، وفق ما نقل موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وأضافت شاكيرا: “أريد أن أشارك ميلان وساشا هذه الجائزة، فهما هنا معي، أنا فخورة بكما، شكرًا جزيلاً على دعمكما لي، أنا أحبكما، شكرًا لكما”.

وصعدت شاكيرا إلى المسرح لاحقا للقيام بأداء لافت، حيث أظهرت حركات الرقص الشهيرة الخاصة بها وقدّمت النجمة مجموعة من أغانيها الناجحة، وانضم إليها عدد من الراقصين.