فنانة شهيرة تدعم منى زكي وسط جدل “الست”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الجدل دائراً في الأوساط السينمائية بسبب تجسيد الفنانة منى زكي لدور “كوكب الشرق” أم كلثوم في فيلم “الست” المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفي سبيل دعم بعض الفنانين للنجمة المصرية، وجّهت الفنانة صابرين رسالة لمنى، تدعمها فيها وتشجعها وتحضّها على عدم الالتفات الى تلك الانتقادات.

وقالت صابرين في تصريحات صحافية على هامش حضورها احتفالية بمرور خمسين عاماً على رحيل أم كلثوم: “بقول لمنى زكي متركّزيش في الانتقادات على فيلم “الست”، وأنا ياما جلدوني لما قدمت أم كلثوم، ونفسي كل 25 سنة نقدّم عمل عنها”.

يُذكر أنه عُرض أخيراً للفنانة صابرين مسلسل “إقامة جبرية”، هو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته كلٌ من: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمد البزاوي، عايدة رياض، ثراء جبيل، كما شارك أحمد حاتم كضيف شرف، وتدور أحداث المسلسل حول أشخاص محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد حدّة التوترات وتتكشف الأسرار وتحدث مواجهات ومحاولات للهرب.