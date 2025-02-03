إعلان مفاجئ من كاظم الساهر يخص جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه قيصر الغناء العربي، كاظم الساهر، تنبيهًا هامًا لجمهوره، محذرًا من الإعلانات غير الرسمية التي يتم تداولها حول حفلاته المقبلة. ونشر الساهر، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي في إنستغرام، بيانًا واضحًا يوضح فيه الطريقة الرسمية الوحيدة للحصول على معلومات دقيقة حول حفلاته.

وجاء في المنشور: “تنبيه هام… جمهورنا العزيز، نود إعلامكم بأن أي إعلان عن حفلات كاظم الساهر في الوطن العربي عمومًا، وفي العراق خصوصًا، يتم الإعلان عنها عبر الحسابات الرسمية فقط، لذا اقتضى التنويه.”

ويأتي هذا التنبيه وسط انتشار إعلانات غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنسب إلى الفنان حفلات لم يتم تأكيدها رسميًا، ما قد يسبب التباسًا لدى الجمهور.

يُذكر أن كاظم الساهر يُعد من أبرز نجوم الغناء العربي، ويحظى بشعبية واسعة بين محبيه الذين يترقبون حفلاته بشغف. ودائمًا ما يحرص النجم العراقي على التواصل المباشر مع جمهوره عبر منصاته الرسمية، لضمان حصولهم على الأخبار الصحيحة حول مشاريعه الفنية المقبلة.