وائل جسار يشوّق جمهوره لـ”100 إحساس جديد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم اللبناني وائل جسار العد التنازلي لإطلاق أحدث أعماله الغنائية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بمقطع فيديو كشف فيه عن جزء صغير من أغنيته المرتقبة “100 إحساس جديد”، مشوقًا محبيه لما هو قادم.

وأرفق جسار الفيديو برسالة إلى جمهوره جاء فيها: “أخبار مثيرة لعشاق الموسيقى! من المقرر أن يطلق الموهوب وائل جسار أغنيته الجديدة بعنوان ‘100 إحساس جديد’ قريبًا. ترقبوا رحلة عاطفية من خلال ألحانه الآسرة.”

ويأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من النجاحات التي حققها وائل جسار مؤخرًا، حيث يُعرف بأسلوبه الغنائي المميز وأدائه العاطفي الذي يلامس قلوب المستمعين. ومن المتوقع أن تحمل الأغنية الجديدة طابعًا مليئًا بالإحساس، يجمع بين الكلمات العميقة والألحان المؤثرة التي اعتاد جمهوره عليها.

يُذكر أن وائل جسار يُعد من أبرز نجوم الأغنية العربية الرومانسية، ويحظى بشعبية كبيرة في مختلف الدول العربية، حيث ينتظر جمهوره دائمًا أعماله الجديدة بشغف. ومن المتوقع أن يحقق هذا الإصدار الجديد أصداءً واسعة فور طرحه رسميًا على المنصات الرقمية ومواقع البث الموسيقي.