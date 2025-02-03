شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة بيضا الحلقة 13.. أحمد الشامى يقرر مساعدة حنان مطاوع لاستكمال أبحاثها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع أحداثا مشوقة، حيث قرر الدكتور عصام "أحمد الشامي" مساعدة ضي" حنان مطاوع، لاستكمال أبحاثها على علاج انفصال الشبكية، ويطلب من صديقتها سماح رقم هاتفها حتى يتواصل معها، وبالفعل يتواصل معها ويذهب إليها ويصارحها عن نيته في مساعدتها ممكن يجعلها سعيدة لأنها تعلم جيدا أن دكتور عصام هو الوحيد الذي يستطيع مساعدتها.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.