شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة بيضا الحلقة 13.. إصابة عمر الشناوى بجرح فى يده والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع الكثير من الأحداث، حيث قابل عادل "عمر الشناوي" الديلر الذي كان يشترى منه المخدرات، واتهمه بأنه هو من سرق الأب توب من الفيلا، وأنكر الديلر هذا الاهتمام، وعندما هم عادل أن يضربه قام الديلر على الفور بإصابة عادل بجرح في يده عن طريق أداة حادة ثم هرب.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.



مسلسل صفحة بيضا