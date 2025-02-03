هذا ما قالته سلاف فواخرجي عن مسلسل البوابات السبع: خيال علمي 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 10:23 مساءً - بعد قرابة الـ 3 سنوات، خرج مسلسل " البوابات السبع" للنور، إذ يعرض العمل بدءاً من اليوم على إحدى المنصات الرقمية، حيث عبرت بطلة المسلسل سلاف فواخرجي عن سعادتها بالمشاركة والتواجد في هذا العمل الدرامي، معتبرة إياه من التجارب الصعبة، خاصة وأن أحداثه تدور في إطار من الخيال العلمي.
وتابعت: "سعيدة بكوني جزءًا منها وضيفة عليها، ومؤمنة بناسها وبفريقها شكرًا ومحبتي للجميع فردًا فردًا".
ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم غسان مسعود، ورنا ريشة، وجيانا عنيد، وبانا جانات، والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.
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ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، وهم وفاء موصللي، شادي الصفدي، أمانة والي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد عبد العزيز الذي شارك بكتابته أيضاً مع ورشة كتَّاب ومن إنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني.
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سلاف فواخرجي: البوابات السبع تجربة صعبة وفريدةوشاركت النجمة السورية سلاف فواخرجي، محبيها ومتابعيها صورة لها من كواليس المسلسل عبر صفحتها على "إنستغرام" ظهرت من خلالها بملابس الشخصية التي تقدمها، معلقة: "من ابواب الشام السبعة ... بيبدا العالم ... وعندها بينتهي مسلسل البوابات السبع، تجربة صعبة وفريدة، نوع خيال علمي لأول مرة عنا إن شاء الله ننجح فيها وتوصل للناس".
وتابعت: "سعيدة بكوني جزءًا منها وضيفة عليها، ومؤمنة بناسها وبفريقها شكرًا ومحبتي للجميع فردًا فردًا".
ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم غسان مسعود، ورنا ريشة، وجيانا عنيد، وبانا جانات، والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.
https://www.instagram.com/p/DFlLh5tI7ro/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFlLh5tI7ro/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFlLh5tI7ro/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة.. سلاف فواخرجي تتحدث عن صعوبة فيلم سلمى: فقدت صوتي في أحد مشاهده
سلاف فواخرجي تشارك في موسم دراما رمضان بـ "ليالي روكسي"كما تجدد النجمة سلاف فواخرجي تعاونها مع النجم أيمن زيدان في عمل درامي يحمل اسم "ليالي روكسي" المقرر عرضه في رمضان 2025، ويأتي هذا التعاون بعد سلسلة من النجاحات المتتالية التي حققها الثنائي في أكثر من عمل درامي من قبل، وهي: "على طول الأيام" في 2006، ومسلسل "حرائر" سنة 2015، ومسلسل "الكندوش" بجزأيه الأول والثاني، اللذين عُرضا في موسمي رمضان 2021 و2022
ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، وهم وفاء موصللي، شادي الصفدي، أمانة والي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد عبد العزيز الذي شارك بكتابته أيضاً مع ورشة كتَّاب ومن إنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني.
"سلمى" مشاركة سينمائية سابقةوكانت آخر المشاركات السينمائية للنجمة سلاف فواخرجي من خلال فيلم "سلمى" الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45، وتدور أحداثه حول شخصية تحمل نفس اسم الفيلم وتقدمها سلاف التي تحاول أن تجد حلاً لمشكلاتها بعد اختفاء زوجها المفاجئ، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، وهو من إخراج جود سعيد.
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