هذا ما قالته سلاف فواخرجي عن مسلسل البوابات السبع: خيال علمي 

سلاف فواخرجي: البوابات السبع تجربة صعبة وفريدة

https://www.instagram.com/p/DFlLh5tI7ro/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFlLh5tI7ro/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFlLh5tI7ro/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

سلاف فواخرجي تشارك في موسم دراما رمضان بـ "ليالي روكسي"

"سلمى" مشاركة سينمائية سابقة

https://www.instagram.com/p/DB85C5UIC9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB85C5UIC9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB85C5UIC9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 10:23 مساءً - بعد قرابة الـ 3 سنوات، خرج مسلسل "" للنور، إذ يعرض العمل بدءاً من اليوم على إحدى المنصات الرقمية، حيث عبرت بطلة المسلسلعن سعادتها بالمشاركة والتواجد في هذا العمل الدرامي، معتبرة إياه من التجارب الصعبة، خاصة وأن أحداثه تدور في إطار من الخيال العلمي.وشاركت النجمة السورية سلاف فواخرجي، محبيها ومتابعيها صورة لها من كواليس المسلسل عبر صفحتها على "إنستغرام" ظهرت من خلالها بملابس الشخصية التي تقدمها، معلقة: "من ابواب الشام السبعة ... بيبدا العالم ... وعندها بينتهي مسلسل البوابات السبع، تجربة صعبة وفريدة، نوع خيال علمي لأول مرة عنا إن شاء الله ننجح فيها وتوصل للناس".وتابعت: "سعيدة بكوني جزءًا منها وضيفة عليها، ومؤمنة بناسها وبفريقها شكرًا ومحبتي للجميع فردًا فردًا".ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهمورنا ريشة، وجيانا عنيد، وبانا جانات، والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.يمكنكم قراءة.. سلاف فواخرجي تتحدث عن صعوبة فيلم سلمى: فقدت صوتي في أحد مشاهدهكما تجدد النجمةتعاونها مع النجمفي عمل درامي يحمل اسم "ليالي روكسي" المقرر عرضه في رمضان 2025، ويأتي هذا التعاون بعد سلسلة من النجاحات المتتالية التي حققها الثنائي في أكثر من عمل درامي من قبل، وهي: "على طول الأيام" في 2006، ومسلسل "حرائر" سنة 2015، ومسلسل "الكندوش" بجزأيه الأول والثاني، اللذين عُرضا في موسمي رمضان 2021 و2022ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، وهم وفاء موصللي، شادي الصفدي، أمانة والي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد عبد العزيز الذي شارك بكتابته أيضاً مع ورشة كتَّاب ومن إنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني.وكانت آخر المشاركات السينمائية للنجمةمن خلال فيلم "سلمى" الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45، وتدور أحداثه حول شخصية تحمل نفس اسم الفيلم وتقدمها سلاف التي تحاول أن تجد حلاً لمشكلاتها بعد اختفاء زوجها المفاجئ، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، وهو من إخراج جود سعيد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».