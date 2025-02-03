كواليس عقبال عندكوا تؤكد حمل إيمي سمير غانم.. بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 10:23 مساءً - كشفت صور كواليس مسلسل "عقبال عندكوا" بطولة الفنانين إيمي سمير غانم وحسن الرداد، والتي طرحتها الشركة المنتجة عبر منصاتها على الشوسيال ميديا، عن ظهور الفنانة إيمي سمير غانم بوزن زائد بشكل ملحوظ، مما يؤكد أخبار حملها وانتظارها مولودها الثاني من زوجها الفنان حسن الرداد، خاصة وأن هناك إحدى الصور أظهرت بطن إيمي المنتفخة من الحمل.

أول تعليق من إيمي سمير غانم على أخبار حملها

وخرجت أخبار حمل الفنانة إيمي سمير غانم قبل شهرين وتحديداً خلال تواجدها بصحبة زوجها حسن الرداد، فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، حيث ظهرت إيمي بوزن زائد، وخلال لقائهما مع كاميرا "ET بالعربي" ردا على الأمر حيث قال حسن الرداد حول انتظاره أخ أو أخت لـ "فادي" طفلهما الأول: "يارب إن شاء الله"، فيما ردت إيمي بعفويتها المعتادة ممازحة مراسلة البرنامج قائلة: "ادعيلي.. مامتك موجودة عايشة.. خليها تدعيلي".

إيمي سمير غانم في كواليس مسلسل "عقبال عندكوا" - الصورة من الشركة المنتجة



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ايمي سمير غانم وحسن الرداد كانا قد رزقا بمولودهما الأول فادي في شهر يناير من عام 2023، بعد أكثر من 6 سنوات زواج، حيث احتفلا بزفافهما في نوفمبر من عام 2016، وأعلن حسن استقباله طفله الأول خلال منشور على "فيسبوك" وكتب قائلاً: "الحمد لله ربنا رزقنا و في نفس يوم ميلادي بالطفل فادي حسن الرداد، اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى".

إيمي سمير غانم وحسن الرداد يتعاونان مجددًا في الدراما بعد غياب

وتخوض إيمي سمير غانم وحسن الرداد منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي يجمع الثنائي مجدداً في الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي، وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

إيمي سمير غانم في كواليس مسلسل "عقبال عندكوا" - الصورة من الشركة المنتجة

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وتعود إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، أحمد عنان، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، كريم العمري، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

إيمي سمير غانم في كواليس مسلسل "عقبال عندكوا" - الصورة من الشركة المنتجة

إيمي سمير غانم في كواليس مسلسل "عقبال عندكوا" - الصورة من الشركة المنتجة



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