شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا من نوع مختلف.. Watch it تروج لمسلسل الكابتن ببوستر لـ سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، مسلسل الكابتن، بطرح بوستر للفنانة الكبيرة سوسن بدر، والمقرر عرضه في شهر رمضان على شاشات المتحدة، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "كوميديا من نوع مختلف هنستمتع بيها مع النجمة سوسن بدر في مسلسل الكابتن".

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن أكرم حسنى يجتمع مع ياسمين عبد العزيز فى فيلم جديد يحمل اسم "زوجة رجل مش مهم" من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث احتفل الثنائى ببدء تصوير أول مشاهد العمل الشهر الماضى، ومقرر استكماله بعد الانتهاء من تصوير مسلسلاتهما فى رمضان 2025.