شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض دولية بمهرجان حكاوى الدولى لفنون الطفل فى نسخته الـ14.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدورة الـ14 من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال، الذي يستمر حتى 7 فبراير، عروضا عالمية في القاهرة والإسكندرية وأسوان تهدف إلى التطوير.

وقدم المهرجان أربعة عروض دولية متميزة، لكل منها رسالة فنية وتعليمية، وهي، العرض الأمريكي "ثلاثية رقص معاصر: وردة الرياح – شجرة – حصاد بلاستيك"، ويناقش هذا العرض أهمية التغير المناخي وتأثيره على الطبيعة، مقدمًا لوحات راقصة تعكس العلاقة بين الإنسان والبيئة.

كما يسلط العرض البريطاني "نسج الصغر" الضوء على أهمية الصداقة، حيث استُلهم من تجارب الأطفال الذين نشأوا في ظل العزل المنزلى وأزمة كورونا، ليحكي عن الترابط الإنساني في أصعب الظروف.

ويعتمد العرض البريطاني "راديو الخبراء الصغار" على إشراك الأطفال في النقاشات، حيث تتم استضافتهم عبر المذياع للتعبير عن آرائهم حول مختلف المواضيع.

العرض الفرنسي "السيرك الفكاهي: بالتجربة والخطأ"، وهو عرض ممتع يجمع بين الكوميديا والسيرك، ويعتمد على التفاعل مع الجمهور، مقدمًا تجربة ترفيهية لجميع الفئات العمرية، هذا بجانب عرضين من مصر و هما "صندوق حكايات جحا" و"زكى".

ويؤكد مهرجان حكاوي في دورته الـ14 على أهمية تقديم عروض مبتكرة تحاكي اهتمامات الأطفال وتساعدهم على التعلم من خلال الفن، ويمثل المهرجان فرصة مميزة للانفتاح على الثقافات العالمية وتعزيز الإبداع لدى الأطفال عبر عروض تفاعلية تناسب جميع الأعمار والفئات.



مهرجان حكاوى للطفل



عرض من ضمن فعاليات مهرجان حكاوى



عروض عالمية في مهرجان حكاوى



فعاليات مهرجان حكاوى