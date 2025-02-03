شكرا لقرائتكم خبر عن حد بيسند وحد بيخذل.. Watch it تطرح بوستر نادين من مسلسل حسبة عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، مسلسل حسبة عمرى، المقرر عرضه في شهر رمضان على شاشات المتحدة، بطرح بوستر للنجمة نادين، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "في كل حكاية في حد بيسند وحد بيخذل"

مسلسل حسبة عمرى يُعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يسلط مسلسل حسبة عمرى، الضوء على حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال سوسن التي تنفصل عن زوجها بعد 20 سنة زواج، لتطالب سوسن بحق الكد والسعاية بالحصول على نصف ممتلكات زوجها.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعُرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.