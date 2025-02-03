ترجمة كليب أغنية محمد المشعل جدة للغة الصينية

إيقاع الخبيتي يجذب المستمعين

نص شعري يأسر القلوب

كليب "جدة"

يأتي كليب "جدة" من إخراج بتول عرفة والتي أعربت في تصريحات سابقة بسعادتها بالتعاون مع المنتج فهد الزاهد والمطرب محمد المشعل، وتدور فكرة كليب "جدة" حول ربط نجاح فنان مع قصة مدينة جدة، حيث يعود الفنان بالذاكرة الى مرحلة الطفولة أي فلاش باك، وتظهر هنا شوارع جدة القديمة وجدة البلد، ونقل صورة الفن العمراني والأجواء التراثية، ومن ثم مرحلة الحاضر حيث التطور والنهضة لمدينة جدة وتصوير المعالم الحديثة والمصانع وجميع المناطق الحديثة والعصرية.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 08:52 مساءً - استكمالاً للنجاح الذي حققته أغنية "جدة" للفنان السعوديخارج الوطن العربي، وصلت الأغنية إلى الصين؛ حيث تمت ترجمتها رسمياً إلى اللغة الصينية.لم يكن وصول الأغنية إلى الصين مجرد انتشار عابر؛ بل جاء بعد أن حظيت بإعجاب واسع لدى الجمهور الصيني، الذين وقعوا في حب كلماتها وموسيقاها؛ مما دفع جهات مختصة إلى ترجمتها رسمياً؛ تمهيداً لغنائها باللغة الصينية، في خطوة تعكس تأثيروقدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.جاء نجاح الأغنية مدعوماً باستخدامها لإيقاع الخبيتي، وهو أحد الفنون الشعبية السعودية القديمة؛ حيث نجح اللحن والتوزيع الموسيقي في مزج الطابع التراثي بالأسلوب الحديث؛ مما جعلها أكثر قرباً للثقافات الأخرى، وسهّل ترجمتها من دون فقدان الإحساس الأصلي الذي تحمله.استطاعت كلمات الأغنية التي كتبها محب جدة، أن تعكس حباً عميقاً لعروس البحر الأحمر؛ مقدمةً صوراً شعرية تجمع بين الماضي والحاضر؛ مما جعلها محط اهتمام حتى لدى مستمعين لا يتحدثون العربية، وهو ما دفع إلى ترجمتها بالكامل باللغة الصينية؛ للحفاظ على معناها وقوتها التعبيرية.يمكنكِ قراءة: جدة كليب جديد للمطرب السعودي محمد المشعل بتوقيع المخرجة بتول عرفةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».