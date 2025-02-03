كيت ميدلتون تشارك صورة جديدة والمفاجأة بتوقيع الأمير لويس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 08:52 مساءً - يوافق غداً 4 فبراير، اليوم العالمي للسرطان، ولهذه المناسبة شاركت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، عبْر حسابها هي والأمير ويليام على "إنستغرام"، منشوراً خاصاً للاحتفال بهذا اليوم، ليس فقط دعماً لمحاربي السرطان، ولكن من منطلق أنها أيضاً كانت واحدة منهم، وشعرت بهم طوال العام الماضي، خلال معركتها مع السرطان، الذي ظلت تُعالَج منه على مدار شهور بواسطة العلاج الكيميائي، ولكنها في النهاية استطاعت أن تنتصر عليه، وأعلنت انتهاءها من رحلة العلاج.

صورة جديدة لأميرة ويلز بواسطة الأمير لويس

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نشرت كيت ميدلتون، البالغة من العُمر 43 عاماً، صورة وهي وسط الغابات، تبدو عليها السعادة والشعور بالحرية، وتفتح ذراعيها وكأنها تفتحهما للحياة.

واللافت للنظر في الصورة، أنها التُقطت بواسطة ابنها الأصغر، الأمير لويس، 6 سنوات. وجاء التعليق كالتالي: "لا تنسَوا رعاية كلّ من يكمن وراء المرض".

كما نشرت صورة أخرى لبعض النباتات، ومكتوب عليها نفس العبارة، ويبدو أن النبات الموجود في الصورة، هو نبات السرخس، وفي بعض المعتقدات يتم أخذ هذا النبات على أنه رمز للقدرة على التحمُّل والمرونة والبدايات الجديدة؛ نظراً لقدرته على الازدهار في ظروف متنوّعة.



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كيت ميدلتون تدعم مرضى السرطان نفسياً

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وكانت أميرة ويلز قد زارت مؤخرًا المستشفى الذي ترددت عليه طيلة العام الماضي لتلقي الرعاية الصحية والعلاج الكيميائي، وقدّمت كيت ميدلتون أثناء تواجُدها في مستشفى رويال مارسدن بلندن، بعض النصائح الهامة لمرضى السرطان من واقع التجرِبة المؤلمة التي خاضتها، كما قدّمت لهم يد العون والدعم المعنوي في رحلتهم التي عاشت مثلها.

كما تحدثت كيت ميدلتون بأريحية مع زملائها من مرضى السرطان، وأكّدت خلال حديثها عن أهمية الرعاية الذاتية والنفسية أثناء العلاج وبعده، وقالت أميرة ويلز: "كنتُ أشعر كثيراً بأنني بحاجة للتعرُّض إلى أشعة الشمس".

ووجهت النصيحة للمرضى بألّا يتركوا أنفسهم للاستسلام لليأس، وأن يهتموا بالجانب النفسي، وقالت: "جسدنا يحذرنا، الجسد مذهل في إخبارنا بما نعاني منه ونحتاجه". وتابعت كيت: "تشعر بأنك بحاجة دائمة للكثير من الماء والكثير من ضوء الشمس".

زيارة كيت ميدلتون لمرضى السرطان

وحرَصت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، على العودة للمستشفى بعد الانتهاء من رحلة علاجها الكيميائي؛ لتقديم الشكر للفريق الطبي، والدعم للمرضى الذي يعانون ما عانت منه العام الماضي.

ولم تقُم الأميرة بالزيارة فقط لإظهار امتنانها للموظفين، ولكن أيضاً لتسليط الضوء على الرعاية التي يقدّمها المستشفى لمرضى السرطان، وأظهرت الصور كيت وهي تتحدث مع المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، وتتبادل معهم التحية والضحك والعناق.

وقالت الأميرة خلال زيارتها: "إن العلاجات في المستشفى مختلفة جداً ومتنوّعة". وتحدثت عن شعورها بخصوص العودة إلى المستشفى بعد استكمال علاجها: "عندما دخلتُ من المدخل الأمامي للمستشفى وقمت بالعديد من الزيارات الهادئة والخاصة مع المرضى، تأثرتُ كثيراً، إنه في الواقع أمرٌ لطيف للغاية".



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