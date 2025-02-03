ريهام عبد الحكيم تسترجع ذكريات مسلسل أم كلثوم: مسؤولية وحلم

ريهام عبد الحكيم: مسلسل "أم كلثوم" تجربة غيرت بداخلي الكثير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 08:52 مساءً - استرجعت المطربة، ذكريات مشاركتها في مسلسل "" وذلك بالتزامن مع احيائها لأحد الفقرات الغنائية في الحفل الذي أقيم خصيصاً للذكرى الخمسين على رحيل ""، لافتة إلى أن مشاركتها في هذا المسلسل جعلها تلمس جوانب في حياة أم كلثوم والتي وصفتها بـ "العظيمة".وأبدعت ريهام خلال هذا الحفل الذي حظيت من خلاله على تكريم خاص لغنائها روائع "كوكب الشرق" وسط انبهار الحضور، وتصفيقهم المتواصل.ونشرت ريهام عبد الحكيم ، صورة عبر صفحتها على "فيسبوك" منقسمة لجانبين الأول وهي في مرحلة متقدمة من العمر ، أما الجانب الآخر ظهرت من خلاله وهي صغيرة ولاسيما وقت مشاركتها في مسلسل "أم كلثوم"، وعلقت بالقول: "تجسيد شخصية أم كلثوم في المسلسل كان مسؤولية وحلم في نفس الوقت.. تجربة غيّرت فيا حاجات كتير وخلّتني ألمس جانب من عظمتها عن قرب".وأضافت: "ست الكل مش مجرد صوت، دي رحلة كفاح وإرادة وإبداع، وكل مرة بغني لها بحس إني برجع أعيش معاها أجمل لحظات المجد والفن الأصيل".

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تكريم صناع مسلسل "أم كلثوم" في احتفالية كوكب الشرق

مسسلسل "أم كلثوم"

كما كان من بين حضور الحفل عدد من نجوم مسلسل "أم كلثوم" الشهير الذين تم تكريمهم أيضًا تزامنًا مع مرور الذكرى الـ25 من عرض المسلسل، ومن بين نجوم العمل الذين حرصوا على حضور الحفل، كانت بطلة العمل النجمة صابرين والفنان كمال أبو رية ومنال سلامة وأحمد شاكر عبد اللطيف وخالد الصاوي ورشوان توفيق وسميرة عبد العزيز ونادية رشاد، وغيرهم من الفنانين.يذكر أن مسلسل "أم كلثوم" تم عرضه عام 1999 ويتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق "أم كلثوم"، بدايةً من نشأتها في قرية السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث كانت تشارك والدها وإخوتها في أداء الأناشيد الدينية في مختلف المناسبات، مرورًا برحلتها الفنية المميزة وانتقالها إلى القاهرة لتبدأ مشوارها نحو الشهرة.ويتعمق العمل في تفاصيل حياتها الشخصية والفنية، فيسلط الضوء على علاقاتها العاطفية، وتحديات الصعود في عالم الفن، وصولًا إلى تربعها على عرش الغناء العربي.كما يكشف المسلسل عن الأزمات المهنية والاجتماعية التي واجهتها، من صراعات داخل الوسط الفني إلى تعقيدات الحياة الخاصة، ليقدم صورة شاملة عن امرأة استطاعت بـإرادتها وموهبتها أن تحفر اسمها في تاريخ الموسيقى العربية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».