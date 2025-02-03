مي عمر تشوق الجمهور لشخصيتها في إش إش بـ11 بوسترًا دعائيًا.. وهكذا علقت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 08:52 مساءً - روّجت الفنانة مي عمر لشخصيتها في مسلسل "إش إش" الذي تقدّم بطولته، وتنافس به في موسم دراما رمضان 2025؛ حيث نشرت مي عمر 11 بوستراً دعائياً جديداً تتصدرها بمفردها، على حسابها بموقع "إنستغرام"، وتظهر فيها بشخصية الفنانة الاستعراضية "إش إش" التي تجسّدها خلال الأحداث، وذلك بعد طرح صنّاع العمل البوسترات الخاصة بأبطال العمل.

هكذا وصفت مي عمر شخصيتها في مسلسل "إش إش"

وكتبت مي عمر في تعليقها على البوسترات التي طرحتها على "إنستغرام": "الزمن ساعات بيقسو على الإنسان لدرجة تجبره على قرارات ماكنش في يوم من الأيام يوافق عليها، ويخليه يعيش في دوامة بين إنه يظلم نفسه أو يكون مظلوم من ظروفه! إش إش مش مجرد شخصية لعبتها، دي روح عشت بيها ومعاها! حسيت بوجعها وبفرحها وبضحكتها اللي مخبيه وجع سنين، يا ترى إيه هي حكاية إش إش؟ وهل هي ظالمة ولّا مظلومة؟

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ويواصل القائمون على مسلسل "إش إش" العمليات الدعائية التي انطلقت خلال الأيام الماضية بنشر البوسترات، ومن المقرر طرح البرومو الأول ويليه الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما يستعد صنّاع العمل لطرح الأغنية الدعائية التي تحمل اسم "فوقنا خلاص"، ويشارك في غنائها 5 مطربين شعبيين، وهم: عمر كمال، عبد الباسط حمودة، حسن شاكوش، أحمد شيبة، ومحمود الليثي.

بوسي تُغني تتر البداية والنهاية لمسلسل "إش إش"

وفي نفس السياق، وقع اختيار القائمين على مسلسل "إش إش"، على المطربة الشعبية بوسي لغناء تتر البداية والنهاية للعمل؛ حيث انتهت الأخيرة من تسجيل الأغنية التي تحمل الطابع الدرامي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي. ومقرر طرح الأغنية قبل انطلاق عرض حلقات المسلسل بأيام قليلة، كنوع من الدعاية أيضاً.

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"إش إش" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا". والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

استكمال التعاون بين مي عمر ومحمد سامي

مسلسل "إش إش" يُعَد استكمالاً للتعاون الفني الذي يجمع بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الذي أسفر عن 8 أعمال ما بين الدراما والسينما قبل "إش إش". وقد جاءت الأعمال كالتالي: "حكاية حياة"، "كلام على ورق"، "الأسطورة"، "ولد الغلابة"، "لؤلؤ" الذي سجّل أولى بطولات مي عمر المطلقة، "نسل الأغراب"، "نعمة الأفوكاتو". وفي السينما كان هناك تعاوُن وحيد خلال فيلم "تصبح على خير".

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وكان مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي قدّمته مي عمر وبتوقيع زوجها محمد سامي في رمضان 2024، قد حصد جائزة أفضل مسلسل مصري خلال حفل توزيع جوائز joy awards الذي أُقيم في الرياض يوم 18 يناير الجاري. وهو العمل الذي دارت أحداثه حول المحامية الطموحة نعمة، التي تعمل على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.



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