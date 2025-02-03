سر غياب مي كساب عن بوسترات المداح 5 وهذه طبيعة دورها

مي كساب ترفض الظهور في دعاية "المداح 5"

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أبطال الجزء الخامس من "المداح"

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مي كساب تشارك في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 08:52 مساءً - شهدت الأيام الماضية، طرح صناع الجزء الخامس من مسلسل المداح، والذي يأتي باسم "" البوسترات الدعائية المنفردة للأبطال، وكذلك البوستر الجماعي الرسمي، وكان اللافت للانتباه هو عدم تواجد الفنانةفي العمليات الدعائية رغم مشاركتها في العمل.وكشف مصدر من المسلسل لـ"" أن عدم ظهور مي كساب في عمليات الدعاية الخاصة بالجزء الخامس جاء بناء على طلبها، حيث اتفقت مع صناع العمل على عدم تواجدها على البوسترات الفردية وكذلك الجماعية خاصة وأنها تشارك بظهور خاص خلال الحلقات، إضافة إلى أنها تعاقدت على بطولة مسلسل جديد بعنوان "" للعرض فيأيضاً وهو ما جعلها تقرر عدم الظهور في دعاية "".يمكنكِ قراءة.. خمسة أشقاء متنافسين في مسلسلات رمضان 2025وأشار المصدر إلى أنصورت جزءًا من مشاهدها في أحداث مسلسل"المداح – أسطورة العهد"، وأنها تلعب شخصية خبيرة أبراج وفلك، وتلتقى صابر المداح خلال العمل وينشأ بينهما العديد من المواقف، حيث التحقت مي كساب بأسرة الجزء الخامس لتجسيد هذه الشخصية الجديدة على الأحداث والتي لم تتواجد في أحداث الأربعة أجزاء السابقة التي تم عرضها على مدار السنوات الماضية." يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، يأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح.إقرأي أيضاً.. مي كساب تكشف عن أحدث أعمالها.. وتعلِّق على انتقادات خسارتها لوزنهايذكر أنأعلنت مؤخراً عن بطولة مسلسل جديد يحمل اسم مؤقت "" من تأليف محمد الحناوى وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم للعرض ضمن منافسات، لتسجل تواجدها في منافسات رمضان لأول مرة بمسلسل من بطولتها بعد عدد من الأدوار البارزة في السنوات الأخيرة، إلا أن العمل لم يدخل حيز التصوير حتى الآن رغم تأكيدات صناعه على الاستعداد لتصويره وعرضه في رمضان.مي كساب شاركت الشهر الماضي في عرض مسرحية "البقاء للأصيع" على مسرح محمد العلي في البوليفارد سيتي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، المسرحية بطولة هشام ماجد،محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».