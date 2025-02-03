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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا في احدث إطلالاتها على متابعيها عبر حسابها الخاص، من خلال مجموعة صور رائعة، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز، حيث كانت ترتدي كروب توب اسود ذات اكمام طويلة مع سروال جينز واسع، و إستعرضت عضلات بطنها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت سيبيل بيدها حقيبة من دار أزياء Louis Vuitton وصل سعرها إلى 2,891 دولار.
وكانت ردت سيبيل بو شعيا، على كل من تنمّر على صوتها خلال مشاركتها بالمسابقة الجمالية، اذ يتميّز صوتها بنبرته العريضة. وأشارت سيبيل إلى ان الكلام السلبي الذي قرأته لا يمثّل الحقيقة أبداً، فهي لطالما كانت تظن أن نبرة صوتها أمر يميزها وجزء من شخصيتها.
وأضافت أن ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي جارح، لكن ما جعلها قوية هي ثقتها بنفسها التي تعمل عليها، فهي السلاح الوحيد والأساسي ضد التنمر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- سيبيل بو شعيا تستعرض عضلات بطنها بالكاجوال.. إليكم سعر حقيبة يدها المرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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