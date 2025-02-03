شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض جودر 2.. إنعام سالوسة تبدع فى دور شجرة فى الحلقة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة السابعة، أبدعت النجمة إنعام سالوسة وظهرت في دور شجرة متكلمة تحدثت من جودر "ياسر جلال " وقالت: "خذ ورق شجر منى لتشفى ذراعك من الجرح الذى أصابك من النار".

وبدأت أحداث الحلقة السابعة، من مسلسل جودر، بظهور قمرية حورية البحر – هنادى مهنا لجودر – ياسر جلال في الجزيرة المهجورة، وتحدثت معه وطلب منها معرفة كيف يخرج من الجزيرة وأشارت له إلى الطريق حتى يسلكه ليخرج من الجزيرة.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.