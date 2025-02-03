شكرا لقرائتكم خبر عن ساندي بعد زيارتها لمعرض الكتاب: قضيت وقتا ممتعا واشتريت حوالي 15 كتابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت المطربة ساندي، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث حرصت على تفقد أجنحة المعرض وشراء بعض الكتب والتقطت عددًا من جمهورها الصور التذكارية معها.

وأعربت المطربة ساندي عن سعادتها الكبيرة بهذه الزيارة، وقالت في تصريح لـ"الخليج 365": قضيت وقتا ممتعا جدا مع كل الناس اللى بحبها ولبيت جمهوري لأنهم عارفين أنى بحب القراءة".

وتابعت ساندي: "اليوم كان مزدحما بالكثير من رواد المعرض، وأكتر من دار نشر أهدونى بعض الكتب، كما تفقدت المعرض وقمت بشراء حوالى 15 كتابا في علم النفس والطاقة والحضارات القديمة وغيرها".

وطرحت الفنانة ساندي مؤخرًا، أغنية بعنوان "موقف" والتي تعاونت خلالها مع الفنان دياب، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وإخراج ساندي، وتوزيع أمين نبيا.

كمما طرحت النجمة ساندي، فيديو كليب لأغنية "هوب هوب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

أما آخر أعمال ساندي في السينما، كانت من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "تاج" مع تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



ساندي



ساندي تزور معرض الكتاب



ساندي وجمهورها



المطربة ساندي



ساندي في معرض الكتاب



ساندي تتصفح الكتب