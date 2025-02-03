كيف رسم محمد عبده في ليلتين ومع النجوم عهداً جديداً من الطرب والأصالة بموسم الرياض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 04:23 مساءً - على مدار ليلتين لن تنسيا من تاريخ الترفيه والغناء العربي الطربي الأصيل، بموسم الرياض بنسخته الخامسة، وبحضور جماهيري كبير، استطاع فنان العرب محمد عبده أن يضيء مسرحه بتاريخه العريق وفنه المميز وصوته العذب بأغانيه، في حفلين للتاريخ، وضع أفكارهما المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، فأسعد بذلك الجمهور المتشوق والمتعطش لسلامة الرمز الفني محمد عبده وفي حفلي العودة، كما يسمى.
جاء حفلا العودة بطابع مؤثر، يروي أجمل قصة حب بين الفنان محمد عبده وجمهوره، أقيم الحفلان برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى.
وأشاد بجهود معالي المستشار تركي آل الشيخ، واصفاً إياه بالرجل الذي لن يتكرر في صناعة الترفيه على صعيد العالم أجمع، وتوجه بالتقدير الدائم على الثقة والحفاوة التي يلقاها منه، فهي خير تحفيز للفنان على العطاء. ووصف قرار المستشار بإقامة حفل ثانٍ له بعد أن نفدت تذاكر حفله الأول وعلى مدار ليلتين متتاليتين، بأن هذا تشريف وليس تكليفاً من رجل متذوق للفن والفكر، وكل ما هو أصيل ويسعد الناس.
وشدد عبده على عظمة الجمهور السعودي، وما يلمسه من وفاء دائم منهم أينما كان. وامتدح مشواره مع بيته الفني روتانا وحرفيتهم خلال مشواره الممتد معهم، وتقديره للصداقة الكبيرة التي تجمعه مع سالم الهندي، وكشف أنه سيقدم قريباً أغنية بعنوان "أعلى الجمال"، من كلمات الشاعر السوداني إدريس جماع.
بعدها غنى محمد عبده "أعلى الجمال"، ثم حضرت إلى المسرح الفنانة عبير نعمة، والتي غنت أغنية من ألحان عبدالرحمن محمد عبده "خليج"، ومن كلمات الراحل القدير غازي القصيبي"، ثم غنت أغنية للفنان محمد عبده بعنوان "أنشودة المطر".
بعدها وبحزن وتأثر، أخبر الفنان محمد عبده أنه سيغني لجمهوره أغنية لروح زميله الملحن الراحل ناصر الصالح، وغنى "الأماكن"، ثم غنى "آه ما أرق الرياض"، و"وين أحب الليلة وين".
ثم غنى دويتو مع الفنان وائل كفوري بأغنية "أبعاد"، بعدها كانت هنالك مفاجأة ودويتو عالمي سعودي مع سونيا، وقدم دويتو "تعذبني" مع الفنان رابح صقر.
وغنى الفنان محمد عبده أيضاً أغاني بمفرده، منها "المعازيم"، و"اختلفنا"، و"مجموعة إنسان"، و"ما عاد بدري".
أما في ختام الحفل، فلم ينسَ محمد عبده أن يتوجه بالشكر لكل النجوم الذين فاجأوه وشاركوه ليلة "فنان العرب والنجوم"، وهم: رابح صقر، وائل كفوري، عبير نعمة، المطربة السوبرانو البلغارية سونيا يونشيفا، التي قدمت من وطنها للمشاركة.
جاء حفلا العودة بطابع مؤثر، يروي أجمل قصة حب بين الفنان محمد عبده وجمهوره، أقيم الحفلان برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى.
لقاء محمد عبده بالإعلاميينالتقى الفنان محمد عبده وسالم الهندي مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا في ليلة "فنان العرب والنجوم"، بدأ الحفل أولاً بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وولي عهده أمير الشباب عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، رعاه الله، وشدد على ما ينعم به وطنه المملكة العربية السعودية من أمن وأمان وازدهار وتقدم، في ظل قيادتهما الحكيمة الرشيدة.
وأشاد بجهود معالي المستشار تركي آل الشيخ، واصفاً إياه بالرجل الذي لن يتكرر في صناعة الترفيه على صعيد العالم أجمع، وتوجه بالتقدير الدائم على الثقة والحفاوة التي يلقاها منه، فهي خير تحفيز للفنان على العطاء. ووصف قرار المستشار بإقامة حفل ثانٍ له بعد أن نفدت تذاكر حفله الأول وعلى مدار ليلتين متتاليتين، بأن هذا تشريف وليس تكليفاً من رجل متذوق للفن والفكر، وكل ما هو أصيل ويسعد الناس.
وشدد عبده على عظمة الجمهور السعودي، وما يلمسه من وفاء دائم منهم أينما كان. وامتدح مشواره مع بيته الفني روتانا وحرفيتهم خلال مشواره الممتد معهم، وتقديره للصداقة الكبيرة التي تجمعه مع سالم الهندي، وكشف أنه سيقدم قريباً أغنية بعنوان "أعلى الجمال"، من كلمات الشاعر السوداني إدريس جماع.
الحفل الأول "فنان العرب والنجوم"الحفل الأول كان بعنوان "فنان العرب والنجوم"، هو ليلة للتاريخ؛ جمعت بين الأصالة والتجديد، بداية الحفل كان عبارة عن "ميدلي منوّع" من أغاني الفنان محمد عبده، بأصوات كل من الفنانة رحاب الشمراني، زينة عماد، هدى الفهد، دحوم الطلاسي، سلطان خليفة، وناصر خليفة.
بعدها غنى محمد عبده "أعلى الجمال"، ثم حضرت إلى المسرح الفنانة عبير نعمة، والتي غنت أغنية من ألحان عبدالرحمن محمد عبده "خليج"، ومن كلمات الراحل القدير غازي القصيبي"، ثم غنت أغنية للفنان محمد عبده بعنوان "أنشودة المطر".
بعدها وبحزن وتأثر، أخبر الفنان محمد عبده أنه سيغني لجمهوره أغنية لروح زميله الملحن الراحل ناصر الصالح، وغنى "الأماكن"، ثم غنى "آه ما أرق الرياض"، و"وين أحب الليلة وين".
ثم غنى دويتو مع الفنان وائل كفوري بأغنية "أبعاد"، بعدها كانت هنالك مفاجأة ودويتو عالمي سعودي مع سونيا، وقدم دويتو "تعذبني" مع الفنان رابح صقر.
وغنى الفنان محمد عبده أيضاً أغاني بمفرده، منها "المعازيم"، و"اختلفنا"، و"مجموعة إنسان"، و"ما عاد بدري".
أما في ختام الحفل، فلم ينسَ محمد عبده أن يتوجه بالشكر لكل النجوم الذين فاجأوه وشاركوه ليلة "فنان العرب والنجوم"، وهم: رابح صقر، وائل كفوري، عبير نعمة، المطربة السوبرانو البلغارية سونيا يونشيفا، التي قدمت من وطنها للمشاركة.
الحفل الثاني "جلسة محمد عبده"أما الليلة الثانية التي قدمها الفنان محمد عبده، فكانت بعنوان "جلسة محمد عبده"، حيث رافقه العود، وقدم مجموعة من أغانيه، وقد حضر المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، "جلسة فنان العرب" محمد عبده، التي أقيمت في مسرح "فنان العرب أرينا"، وكان في استقباله سالم الهندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للموسيقى.
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