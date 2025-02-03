بعد العداء صداقة أسفرت عن أجمل الأغاني والألحان .. أعمال جمعت أم كلثوم بموسيقار الأجيال عبد الوهاب

لقاء السحاب "أنت عمري"

أغاني جمعت كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 04:23 مساءً - تقول الحكمة "أعداء اليوم أصدقاء الغد"، كانت الصحف تطلق على كل من"العدوين" حتى نهاية الأربعينات، وذلك بعد أول لقاء تم بينهما، عندما عرض عليها أغنية " غاير من اللي هواكي قبلي ولو كنت جاهلة"، ولكن رفضت أم كلثوم أن تغنيها فغناها هو، وتدخل العديد من الأطراف وقتها للصلح ولكن دون فائدة.إلى أن تم الصلح بينهما بأغنية "أنت عمري 1964" والتي أطُلق عليها وقتها "لقاء السحاب"، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتحول بعدها العداء إلى صداقة، أسفرت عن أجمل أغانيوالتي مازالت تطربنا حتى اليوم.وفي الذكرى الـ 50 لرحيل سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق؛ والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 3 فبراير 1975، تاركة لكل عشاقها على مستوى الوطن العربي والعالم إرثًا موسيقيًّا خالدًا لا يزال يتردد صداه في قلوب كل محبيها حتى اليوم.وسوف نستعرض في هذا الموضوع أهم الأعمال الغنائية التي جمعت "كوكب الشرق"بـ "موسيقار الأجيال"كان موسيقار الأجياليستعد لتسجيل أغنية "أنت عمرى" التى كتبها أحمد شفيق كامل؛ ولكن بصوته هو، ولكن بعد طلبلتقديم أغنية من تلحينه، لم يجد سوى "أنت عمرى"؛ وهو الأمر الذي أكده عازف الكمان الشهير أحمد الحفناوى، وكان صديقا مشتركا لأم كلثوم وعبد الوهاب.حيث قال الحفناوي إنطلبت منه أن يذهب إلى عبد الوهاب لجس النبض، الأمر الذي رحب به عبد الوهاب، وأمسك التليفون واتصل بالست، يعلن لها عن ترحيبه بالتلحين لها فورًا، وأضاف أنه كان يلحن بالفعل "أنت عمرى" ليغنيها بصوته ولكنه لن يجد أفضل منها لتغنيها كوكب الشرق.أغنية "أنت عمري" حققت نجاحًا كبيرًا؛ وحصدت أعلى إيرادات لعبد الوهاب عن أى لحن حتى تلك التى غناها بصوته، وبهذه الأغنية اجتمع القطبان اللذان كانا متنافرين، ليقدما لنا أجمل الأغنيات؛ وأسفر التعاون بينهما على عشر أغنيات .أطلعوا على بعد إعلان تكريم أبطاله: معلومات لا تعرفينها عن مسلسل أم كلثومأغنية " أنت الحب" 1965 كلمات أحمد رامي، "أمل حياتي" كلمات أحمد شفيق كامل و"فكروني" لـ عبد الوهاب محمد 1966، "هذه ليلتي" كلمات جورج جرداق 1968 .وأيضًا "دارت الأيام" كلمات مأمون الشناوي 1970، "أغدًا ألقاك" لـ الهادي أدم 1971، "ليلة حب" كلمات أحمد شفيق كامل 1972، هذا بالإضافة إلى أغنيتن وطنيتين وهما "على باب مصر" كلمات كامل الشناوي، و"أصبح عندي الآن بندقية" كلمات نزار قباني.

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