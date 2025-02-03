موعد حفل رابح صقر بموسم الرياض

آخر مشاركة للفنان رابح صقر

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حفله بموسم الرياض والتأجيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 04:23 مساءً - يستعد الفنانلإحياء حفلبنسخته الخامسة، وبقيادة المايسترو، على مسرح، وذلك يوم 14 فبراير 2024، وبتنظيم من شركة روتانا.ونشر حساب روتانا لايف، على إنستغرام، بوستر الحفل، وعلّق وكتب: "صقر الأغنية العربية الفنان ‫رابح صقر‬، جايكم يوم 14 فبراير في ليلة غير، خلوكم جاهزين وصفقتنا ثنتين، ضمن حفلات ‫موسم الرياض‬ محمد عبده أرينا".كما أعاد رابح صقر نشر البوستر بنفس التعليق على حسابه على إنستغرام.كما نشر الحاب ايضا صورة لـ رابح صقر وسالم الهندي ومجموعة اخرى وكتب" اجتماع مثمر وجمعة مميزة مع صقر الاغنيه الخليجية رابح صقر بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، سالم_الهندي‬⁩، والمخرج أحمد الدوغجي وبحضورالمدراء التنفيذيين في شركة روتانا شربل دوميط، طوني سمعان، جاهزين حق ليلة الصقر ، ضمن حفلات موسم الرياض".وكانت آخر مشاركة للفنان رابح صقر في حفل الفنان محمد عبده "فنان العرب والنجوم"، الذي أقيم يوم الجمعة 31 يناير 2025، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن حفلات موسم الرياض.كما أحيا مع الفنانة نوال حفلاً في جدة، ضمن تقويم جدة، بتاريخ 10 يناير 2025، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وبتنظيم من شركة بنش مارك.وكان من المقرر أن يقيم الفنان رابح صقر حفلاً ببداية موسم الرياض، وتحديداً في 29 نوفمبر 2024، ولكن بسبب وفاة ابن شقيقة الفنان رابح صقر، إثر حادث سير مأساوي، وإصابة ابنه الأكبر "صقر"، تم تأجيل الحفل، وأعلنت وقتها الشركة المنظمة للحفل "روتانا" عن تأجيل حفله بموسم الرياض، ونشرت منشوراً كتبت وقتها فيه: "جمهورنا الكريم لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة سيتم تأجيل ليلة رابح صقر "جلسة"، المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 نوفمبر، ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا، إلى وقت لاحق، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر للمحفظة الإلكترونية بشكل تلقائي". وعلّق حساب روتانا موسيقى، وكتب أيضاً: "تأجيل جلسة صقر الأغنية العربية رابح صقر، ضمن حفلات موسم الرياض‬، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة".

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