عبادي الجوهر وعائض يقدمان أول حفلات مهرجان فبراير الكويت

حفلات فبراير الكويت 2025

جدول حفلات فبراير الكويت 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 04:23 مساءً - يستعد الفنانوالفنانلإحياء أولى حفلات "فبراير الكويت 2025" في دولة الكويت، وعلى مسرح أرينا الكويت، وذلك بتاريخ 6-2-2025.ونشر حساب "روتانا لايف" على إنستغرام بوستر الحفل، وعلّق وكتب: "الفنان الكبير ‫عبادي الجوهر‬ والنجم ‫عايض‬، يلتقيان بكم في أول حفلات مهرجان ‫فبراير الكويت‬ 2025".وكان الفنان عايض مؤخراً قد علّق على حفل سيجمعه مع عبادي الجوهر بفبراير الكويت، ومدى سعادته بالاجتماع معاً بحفل بيوم واحد، وكتب وقتها: "سعيد جداً لأني ألتقيكم في ليلة من ليالي هذا المهرجان العريق مهرجان فبراير الكويت 2025، برفقة الفنان القدير الأستاذ عبادي الجوهر. موعدنا يوم 6 فبراير على مسرح أرينا الكويت. بس علموني وش تبون تسمعون؟".هذا وتستقبل دولة الكويت بعد أيام وخلال بشهر فبراير حفلات مهرجانها الغنائي الكبير والسنوي "فبراير الكويت"، المصاحب للاحتفالات التي اعتاد عليها الجمهور الكويتي في الشهر الثاني من كل عام، من تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، والمنتج المنفذ Eventcom، وهذه المرة تأتي الحفلات التي ستقام في قاعة "أرينا الكويت" بحلة جديدة لتجمع ما بين جيلين من مطربين مخضرمين وشباب.جدول حفلات فبراير الكويت 2025 وعددها 7 حفلات، يشارك بها ما يزيد على 13 فناناً، فهي كالتالي:- بتاريخ 6 فبراير: حفل عبادي الجوهر وعايض يوسف.- بتاريخ 7 فبراير: حفل مطرف المطرف وآدم.- بتاريخ 13 فبراير: حفل فرقة ميامي وأحمد سعد.- بتاريخ 14 فبراير: حفل محمد عبده.- بتاريخ 19 فبراير: حفل ماجد المهندس.- بتاريخ 20 فبراير: حفل نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبو بكر سالم.- بتاريخ 21 فبراير: ليلة تكريم عبدالله الرويشد.

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