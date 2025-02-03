فيديو وصول فهد الكبيسي للرياض لإحياء حفل زفاف الرجال بـ ليلة عمر

"ليلة العمر" وزواج 600 شاب وشابة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 04:23 مساءً - وصل الفنان القطريإلى الرياض، وذلك للمشاركة في حفل زفاف الرجال، في ""، وذلك بتاريخ 4 فبراير2025، بمسرح أبو بكر سالم، في البوليفارد سيتي.ونشر حساب شركة "بنش مارك" فيديو للفنان فهد الكبيسي أثناء وصوله إلى الرياض، واستقباله بباقة ورد وبطاقة كُتب عليها "ليلة عمر". وعلّق وكتب: "وصول الفنان فهد الكبيسي للرياض".وكان حساب بنش مارك قد نشر "بوستر" للفنانين المشاركين بليلة العمر، وكتب على البوستر: "يحتفل موسم الرياض يوم الثلاثاء 4-2-2025 بحفل زفاف الرجال لـ 300 من شبابنا، وسيحيي هذه الليلة عبدالله رشاد، فهد الكبيسي، وعايض".وكتب أيضاً: "حفل زفاف الرجال في ليلة العمر التي يحييها الفنانون عبدالله رشاد، وفهد الكبيسي، وعايض".هذا وقد أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تنظيم حفل زواج جماعي لـ 300 زيجة في موسم الرياض، يضم 600 شاب وشابة، ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض، وبمساهمة رجال الأعمال والشركات في العمل الخيري تحت عنوان "ليلة العمر".وسيكون مسرح أبو بكر سالم قاعة لزواج الرجال، فيما سيكون مسرح محمد عبده أرينا قاعة لزواج النساء.ووقَّع آل الشيخ وماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سكن"، اتفاقية تنص على تلقي التبرعات من كبار المانحين والشركاء والأفراد والداعمين لتمكين المستفيدين من مبادرة الزواج الجماعي ضمن موسم الرياض، والاستفادة من منصة جود الإسكان لتوفير الوحدات السكنية للمتزوجين، وذلك وفق الاشتراطات المطلوبة لدى برنامج سكني.وذكر آل الشيخ وقتها في حفل توقيع الاتفاقية: "من ضمن استشعار موسم الرياض لمسؤوليته الاجتماعية تجاه شباب وبنات الوطن المقبلين على الزواج ودعماً لهم، فقد قررنا في موسم الرياض تنظيم حفل زواج جماعي، وحفل الزواج الجماعي مخصص لـ 300 زيجة لـ 600 شاب وشابة، يشمل حفلاً غنائياً كبيراً وعشاء للمدعوين".وقال وقتها: "شباب وشابات الوطن يستحقون الاحتفاء والفرح، حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية. شبابنا وبناتنا يستاهلون نفرح فيهم".كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المشاركة في الزواج الجماعي؛ لتقديم الهدايا والدعم المادي والعيني والخدمات للأزواج في هذه المناسبة الخيرية الكبرى.

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