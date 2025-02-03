رمضان 2025.. اغتيال زوج حنان مطاوع ورصاصة تفقدها بصرها في مسلسل حياة أو موت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 04:23 مساءً - تطل الفنانة حنان مطاوع، على جمهورها في موسم دراما رمضان 2025، بشخصية جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، وذلك من خلال مسلسل "حياة أو موت" والتي لازالت تواصل تصويره حتى الآن.

حياتها تنقلب رأسًا على عقب

وعلمت "الخليج 365" أنّ حنان مطاوع ستُجسد خلال أحداث مسلسلها الجديد "حياة أو موت" شخصية دكتور تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة الكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسد شخصيتها رنا رئيس.

أزمات كبرى تلاحق حنان مطاوع

ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية، كونها في سن المراهقة نوعًا ما، لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار ملئ بالإثارة والتشويق والغموض.

أبطال مسلسل حياة أو موت"

مسلسل "حياة أو موت" مكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب حنان مطاوع، عددًا آخر من الفنانين، وهم: رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي. ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

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"صفحة بيضا" أحدث الأعمال الدرامية لـ حنان مطاوع

ويُعرض حالياً للنجمة حنان مطاوع مسلسل "صفحة بيضا"، والذي تظهر خلال أحداثه بشخصية دكتورة جامعية تُدعى "ضي"، يتم اتهامها في جريمة قتل، وتقرر الهروب لاعتقادها أنها ارتكبت الجريمة بالفعل. وخلال رحلتها في الهروب، تقابل أشخاصاً يساعدونها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي. ويبدو أن حنان مطاوع أحبت تقديم الشخصيات التي تظهر فيها متهمة بالقتل ظلماً خلال أعمالها الفنية الأخيرة.

يضم مسلسل "صفحة بيضا" كوكبة من النجوم، منهم: مها نصار، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبدالعزيز، وميمي جمال وحنان يوسف وآخرون. والعمل من تأليف حاتم حافظ. ومن إخراج أحمد حسن.

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