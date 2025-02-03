أغنية “جدة” تصل إلى الصين.. ترجمة رسمية وكلماتها تُغنّى بلغتهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من إطلاقها، حققت أغنية “جدة” للفنان السعودي محمد المشعل انتشاراً كبيراً، حيث لاقت صدى واسعاً خارج الوطن العربي، وصولاً إلى الصين، حيث تم ترجمتها رسمياً إلى اللغة الصينية، لتصبح جاهزة للغناء والتداول بين الجمهور هناك.

حب عالمي لعروس البحر الأحمر

لم يكن وصول الأغنية إلى الصين مجرد انتشار عابر، بل جاء بعد أن حظيت بإعجاب واسع لدى الجمهور الصيني، الذين وقعوا في حب كلماتها وموسيقاها، مما دفع جهات مختصة إلى ترجمتها رسمياً، تمهيداً لغنائها باللغة الصينية، في خطوة تعكس تأثير الموسيقى السعودية وقدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

إيقاع الخبيتي يجذب المستمعين

جاء نجاح الأغنية مدعوماً باستخدامها لإيقاع الخبيتي، وهو أحد الفنون الشعبية السعودية القديمة، حيث نجح اللحن والتوزيع الموسيقي في مزج الطابع التراثي بالأسلوب الحديث، ما جعلها أكثر قرباً للثقافات الأخرى، وسهّل ترجمتها دون فقدان الإحساس الأصلي الذي تحمله.

نص شعري يأسر القلوب

استطاعت كلمات الأغنية التي كتبها محب جدة أن تعكس حباً عميقاً لعروس البحر الأحمر، مقدمةً صوراً شعرية تجمع بين الماضي والحاضر، مما جعلها محط اهتمام حتى لدى مستمعين لا يتحدثون العربية، وهو ما دفع إلى ترجمتها بالكامل باللغة الصينية للحفاظ على معناها وقوتها التعبيرية.

منصة جديدة للأغنية السعودية

وصول “جدة” إلى الصين وترجمتها رسمياً يُعد مؤشراً على الاهتمام العالمي المتزايد بالموسيقى السعودية، ونجاح الأعمال الفنية في عبور الحدود الثقافية، لتصبح جزءاً من المشهد الموسيقي العالمي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقديم الأغنية السعودية إلى جمهور أوسع، وتعزيز انتشار الأعمال الفنية القادمة بأسلوب أكثر عالمية.

تسجيل وإنتاج متقن

تم تسجيل الأغنية في استوديوهات عبدالمجيد عبدالله بجدة، تحت إشراف الموسيقار حسام البجيرمي، وهي من ألحان ياسر نور، توزيع محمد عباس، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، بينما أخرجت بتول عرفة الفيديو الكليب، الذي جرى تصويره في مواقع عدة داخل جدة، ليعكس سحر المدينة وتاريخها العريق.

كلمات الأغنية باللغة الصينية:

吉达啊，在一个充满爱意的夜晚，我来看你啦。

我和其他喜欢你的人都向你问好。

我们忘不了那些因你而相聚的日子。

在你这儿，我们藏着好多心里话。

那些日子，我们过得开心，你也充满欢乐。

日子一天天过去，在岁月的长河里，

你的宫殿发生过的故事，历史都看在眼里。

你辉煌的过往，向我们诉说着秘密。

因为这些，你的岁月里到处都是爱。

我把心里的感觉画成一幅画，一笔一笔在角落勾勒。

画里每个角落，都因为有你而充满爱意。

画里那些命运中留下的东西，一直都在。

我们来了，我们这些喜欢你的人，围着你踱步。

每个喜欢你的人，都给你带来礼物。