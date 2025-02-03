لايف ستايلز ستوديوز ونجاح رقمي.. مليار مشاهدة على اليوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجاح رقمي استثنائي حققته لايف ستايلز ستوديوز على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، حيث تخطت القناة الرسمية على اليوتيوب حاجز مليار مشاهدة.

يُشير هذا النجاح الى فعالية خطة لايف ستايلز ستوديوز في طرح الإنتاجات الغنائية على طريقة الفيديو كليب ما يساهم في انتشار العمل على نطاق واسع ومشاهدته بين الجمهور، اضافة الى التنوع والإختلاف في المواد الفنية التي تُقدمها.

كما ويُشير ا مشروع لايف ستايلز ستديوز الذي يهدف الى الوصول لمختلف الفئات العُمرية ومخاطبة وتقديم انتاجات غنائية تُخاطب مختلف الأجيال في الوطن العربي.

في لغة الأرقام، تتصدر أغنية “كيف بدك غني تغيب” للفنانة شيراز المرتبة الأولى ب 72 مليون مشاهدة، بينما جاءت أغنية “شكراً” للفنانة كارول سماحة بالمرتبة الثانية ب 61 مليون مشاهدة، وجاءت بالمرتبة الثالثة أغنية “حفلة” للفنانة نوال الزغبي ب 24 مليون مشاهدة.

وبلغ عدد المشتركين في قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب أكثر من 2 مليون مشترك.