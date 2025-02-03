إيمي سمير غانم تشعل الجدل مجدداً حول حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت النجمة إيمي سمير غانم جدل الحديث عن حملها من جديد وذلك بعد طرح صور من كواليس مسلسلها الرمضاني “عقبال عندكوا”، الذي تشارك فيه مع زوجها النجم حسن الرداد وتعود به الى الشاشة الصغيرة بعد فترة طويلة من الغياب.

كانت منصة Watch It قد نشرت مجموعة من الصور من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، حيث ظهرت إيمي سمير غانم في بعض اللقطات وهي حامل، ما أثار الجدل بين الجمهور حول حقيقة حملها، وهل دورها في المسلسل يقتضي ظهورها ببطن منتفخ أم أنها حامل في الحقيقة وتم توظيف ذلك في العمل.

وعلقت المنصة على الصور قائلة: “لو كواليس مسلسل عقبال عندكوا فيها كل الكوميديا والضحك ده، المسلسل نفسه هيبقى عامل إزاي؟”، في إشارة الى الطابع الكوميدي الذي سيحمله العمل.

يضم مسلسل “عقبال عندكوا” نخبة من النجوم الى جانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أبرزهم: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل.

ويعيد هذا العمل الثنائية الناجحة بين إيمي والرداد بعد مرور سبع سنوات على آخر أعمالهما الدرامية المشتركة، حيث قدما معًا مسلسل “عزمي وأشجان” في رمضان 2018.

كما يمثل هذا المسلسل عودة إيمي سمير غانم الى الدراما الرمضانية بعد غياب استمر خمس سنوات، حيث كان آخر ظهور لها في رمضان 2019 من خلال مسلسل “سوبر ميرو”، الذي شارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم: سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة، ودلال عبد العزيز كضيفة شرف، ومن إخراج وليد الحلفاوي.