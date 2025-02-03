أحمد الفيشاوي يحدث ضجّة بصور وتعليق جريء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازح الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة تجمعه بالفنانين كريم عبدالعزيز وسليمان عيد.

وعلق الفيشاوي على الصورة بكلمات الإعجاب بكريم عبدالعزيز، بينما أضفى لمسة فكاهية بتعليق طريف عن سليمان عيد، وكتب معلقًا: “مع نجمي السينمائي المصري المفضل على الإطلاق، الأستاذ الفنان الكبير كريم عبد العزيز، الأثقل موهبة والأطيب قلبًا”.

وتعكس هذه الكلمات مدى تقديره لموهبة كريم عبد العزيز وإسهاماته في السينما المصرية، حيث يعتبره مثالًا يُحتذى به في الأداء الفني والاحترافية.

ولم يخلُ تعليق الفيشاوي من حس الفكاهة المعتاد، حيث أضاف ممازحًا: “والنجم العالمي الأوسم على الإطلاق سليمان عيد”، وهو ما يعكس العلاقة الودية التي تجمعه بسليمان عيد، المعروف بروحه المرحة وأدواره الكوميدية المميزة.

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لأحمد الفيشاوي كان من خلال فيلم “بنقدر ظروفك”، الذي طُرح عام 2024. شاركه في البطولة نخبة من الفنانين، من بينهم: مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، وعارفة عبد الرسول، تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم، ولاقى تفاعلًا إيجابيًا من الجمهور عند عرضه.