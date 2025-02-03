زوج دنيا سمير غانم يشعل السوشيال ميديا بفيديو طريف مع ابنتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو طريف يجمعه بابنتهما كايلا، أثناء استعداداتهما لحضور مناسبة رسمية معاً.

وأشعل رامي وابنته مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرا في بداية الفيديو وهما يرتديان ملابس النوم، وبعدها تظهر هي بفستان أنيق وهو ببدلة.

وعلق عليه كاتبا: “طلبته مني، ولا أستطيع أن أقول لها لا”، لتبدأ تعليقات النجوم والمتابعين على الفيديو داعين الله أن يحفظها لوالديها.

يذكر أن كايلا ظهرت مع والدتها دنيا سمير غانم، في مسلسل “جت سليمة” في رمضان 2024، في تجربتها التمثيلية الأولى، وكان أول ظهور لها عندما ظهرت مع والدتها على المسرح في كواليس عرض مسرحية “أنستونا”.

من ناحية أخرى، تنشغل دنيا سمير غانم حاليًا في تصوير مسلسل “عايشة الدور” الذي تخوض به دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويتكون من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.