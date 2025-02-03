كريم عبد العزيز في جولة عالمية.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان كريم عبد العزيز لجولة جديدة في بعض دول أوروبا وآسيا لتصوير بعض المشاهد الخاصة بفيلمه الجديد “الأرض السوداء”، الذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع النجمة ياسمين صبري.

وينتظر كريم انتهاء ياسمين من تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني “الأميرة” للبدء في تصوير المشاهد المتبقية والتي تجمعهما في الفيلم في إحدى الدول الأوربية، استعداداً لطرحه في عيد الأضحى المقبل.

كان بيتر ميمي مخرج الفيلم قد شوّق الجمهور عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” للفيلم بصورة تجمعه بكريم عبد العزيز أثناء تصوير أحد المشاهد.

وعلق بيتر على الصورة قائلاً: “سنغزوا العالم”، في إشارة الى تطلعات الفريق الفني لتحقيق نجاح كبير للفيلم عند عرضه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق، حيث يلعب كريم عبد العزيز دور ضابط شرطة مصري يتصدى لعصابة دولية تقوم بتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية وأثناء مطاردته للعصابة، يتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل كغواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، ويجمع بينهما الكثير من المواقف والمغامرات المثيرة، حيث يتعاونان سويًا لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجههما في سبيل إيقاف تلك العصابة الخطيرة.

الفيلم يعد تجربة سينمائية جديدة تجمع بين التشويق والأكشن في قالب درامي مميز، وهو من إخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم محمود الجندى.