ياسمين عبد العزيز تثير التساؤلات بتعليق غامض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة ياسمين عبد العزيز حيرة جمهورها حول دخولها في قصة حب جديدة، وذلك خلال ردها على أحد المتابعين في معرض ترويجها لمسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”.

نشرت ياسمين بوستر المسلسل وعلقت عليه بقولها: “وتقابل حبيب”، ليرد عليها أحد متابعيها قائلاً: “لحد دلوقتي مقابلتيش”، لتجيبه ياسمين برد غامض قالت فيه: “ومين قال”، لتبدأ تعليقات الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

كانت ياسمين قد نشرت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” البوستر الجماعي الرسمي لمسلسلها الجديد “وتقابل حبيب” الذي تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني 2025، حيث تصدرت البوستر ووراءها كريم فهمى وبعض أبطال العمل.

مسلسل “وتقابل حبيب” من بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وأنوشكا وخالد سليم ونيكون سابا وبسنت شوقي وحنان سليمان وإنجي كيوان وندا موسى ورشوان توفيق وصلاح عبدالله ومحمود ياسين ومنة عرفة وسلمى غريب والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

ويعد ذلك المسلسل التعاون الثالت بين ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين بعد مسلسل “ونحب تاني ليه” ومسلسل “اللي مالوش كبير”.