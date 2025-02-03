طليق أصالة يؤكد حذف أغنية أصالة ويوضح الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج والمنتج طارق العريان، أسباب إقدامه على حذف فيديو كليب أغنية “60 دقيقة حياة” للمطربة أصالة من على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك بعد الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية على حذف الأغنية، مؤكداً أنه منتج هذا الألبوم قبل تسع سنوات.

قال العريان في تصريحات صحافية، إنه بالفعل تواصل مع شركة “يوتيوب” وخاطبهم لإيقاف أرباح هذا الألبوم وأرسل لهم المستندات الخاصة بإنتاجه لهذا الألبوم، وبشكل مؤقت بدأت الشركة تستجيب وتغلق الأغاني لإدراكها بوجود نزاع عليها، حتى تعتمد هذه المستندات.

أكد العريان أن شركة “يوتيوب” إذا أثبتت ملكيته لألبوم 60 دقيقة حياة ستعيد الأغاني من جديد للمطربة أصالة، ولكن جميع الحقوق والأرباح ستذهب له.

وتقدم المخرج طارق العريان، قبل ثلاثة أشهر لموقع يوتيوب ببعض المستندات التي تؤكد ملكيته لأغاني 60 دقيقة حياة، وبدأت الشركة بالفعل ترسل إنذارات بدءًا من يوم 8 كانون الثاني (يناير) الماضي.

يُذكر أن المخرج طارق العريان، حاول على مدار خمس سنوات حل هذه النزاعات وعودة ملكيته للعديد من الأعمال بطريقة ودية ولكن ذلك فشل تمامًا، فقرر مؤخرًا اتخاذ الإجراءات القانونية.