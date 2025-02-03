هالة صدقي تفتح النار على شخصية غامضة بعد اختراق حساباتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فتحت الفنانة هالة صدقي النار على إحدى الشخصيات التي وصفتها بالتافهة في رسالة نارية بعد محاولة اختراق حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت هالة في رسالتها قائلةً: “واحدة تافهة ورثت من أهلها شوية فلوس وعمالة توزعهم على الرشاوي وعلى تهكير صفحاتي كلها وعلى أغلب المواقع، تفتكروا واحدة زي شخصية صفية العطار تعمل واجب معاها إيه علشان أعرف أنا أقوى ولا صفصف”.

وتلقّت هالة تعليقات كثيرة من جمهورها الذي أعلن عن مساندتها ضد أي شخصية تحاول أن تسيء إليها، فيما أكد بعضهم أنهم عرفوا الشخصية التي تتحدث عنها، مشيرين الى أزمة حدثت معها قبل مدة قصيرة.

وكانت هالة صدقي قد نشرت عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” شكرها للنيابة العامة والقُضاة في مصر، بعد براءتها من تهمة النصب على مساعدتها في قضية الريالات الشهيرة.

وقالت هالة في منشورها: “بشكر النيابة العامة وبشكر كل رجل شريف على أرض مصر لم يتأثر بأي مغريات، وبشكر كل المواقع اللي لم تنشر أكاذيب لمجرد التشهير وللنيل من سمعتي لإرضاء ناس مرضى، بشكر كل أصدقائي وزملائي الذين دعموني طول الوقت”.

وأضافت: “ومن التفاهات هو تهكير صفحتي العامة حتى لا أتواصل مع محبيني ومعجبيني، بشكر المستشار شريف حافظ اللي ربط الأحداث كلها والتي لم أكن أتخيل هذا الكم من الشر وهذه المصادفات وذلك لانشغالي في التصوير فكان له رؤية بعيدة لم أتخيلها، فبشكره من كل قلبي على إخلاصه وتفانيه”.

وتشارك هالة صدقي في موسم رمضان 2025 بمسلسل “إش إش”، الذي يدور في إطار اجتماعي شعبي، ضمن 15 حلقة، وهو بطولة الفنانين: مي عمر، ماجد المصري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.