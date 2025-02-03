شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمي لمسلسل الكابتن على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة watch it الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسنى والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، حيث تصدر أبطال المسلسل البوستر الرسمي، وهم: أكرم حسنى وآية سماحة وسوسن بدر ورحمة أحمد وآخرون.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.



الكابتن

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن أكرم حسنى يجتمع مع ياسمين عبد العزيز فى فيلم جديد يحمل اسم "زوجة رجل مش مهم" من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث احتفل الثنائى ببدء تصوير أول مشاهد العمل الشهر الماضى، ومقرر استكماله بعد الانتهاء من تصوير مسلسلاتهما فى رمضان 2025.