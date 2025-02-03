شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمي رجل دين ملتحى على بوستر مسلسل ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it للفنان أحمد عزمى وطرحت البوستر الرسمى له بمسلسل ظلم المصطبة المقرر عرضه في رمضان 2025، من إخراج هانى خليفة وتأليف فوزى صالح، حيث تصدر عزمى بوستر بلحية وحليق الرأس، حيث يظهر رجل دين في أحداث المسلسل.



احد عزمى

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى وعدد آخر من الفنانين.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

يقدم المخرج هانى خليفة دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف خلال مسلسل "ظلم المصطبة"، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.