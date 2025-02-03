شكرا لقرائتكم خبر عن "وردية رأس السنة" ثالث حلقات مسلسل ساعته وتاريخه تناقش ظاهرة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

تناقش الحلقة الثالثة من الموسم الثاني، لمسلسل ساعته وتاريخه، الذي يعرض من السبت للأربعاء عبر قناة DMC، بعنوان "وردية رأس السنة"، تأثير السوشيال ميديا على تصرفات البعض، من خلال تناولها لقضية تحرش بعض الشباب بفتاة من المؤثرين على مواقع التواصل، وضرورة التصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

الحلقة الثالثة التي ستعرض اليوم الأحد بعنوان "وردية رأس السنة"، شارك في بطولتها الفنانة نورين أبو سعده، بجانب مواهب برنامج كاستنج امنية باهي ومريم كرم وياسر الوكيل، والحلقة من تأليف سيف قنصوه واخراج أميرة دياب.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ورؤية فنية عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.