خاص وبالفيديو - سيف نبيل : " هذا أغرب موقف تعرضت له على المسرح ومرضت في كواليس شكولاته "

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الفنان العراقي سيف نبيل الكثير من الأغاني الناجحة، اذ رسّخ اسمه بقوة على الساحة الفنية، وأصبح معروفا في كل العالم العربي، نذكر من أعماله: "عشق موت، حبيبي ويايه، حبه حبه، احبك دومي، قلبي الجديد، عليك عليك، اه ياني، وين وين، ممكن، كوني ودنياي".



موقع "الفن" التقى بالفنان سيف نبيل، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن أغنيته الجديدة "شكولاته" التي صورها على طريقة الفيديو كليب في صحراء مراكش، ايضا عن أغرب موقف تعرض له على المسرح، أين أصبح مشروع التمثيل؟ وغيرها من المواضيع.

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