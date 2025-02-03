شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل دويتشى على نكتة تريفور نوح يكتسح الإنترنت.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر رد فعل مغنية الراب الأمريكية دويتشى على نكتة محرجة قالها النجم العالمى تريفور نوح حول "المهاجرين غير الشرعيين" في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2025، الذى أقيم منذ ساعات.

وقدم نوح حفل توزيع جوائز جرامي الخامس على التوالي، وخلال مونولوجه الافتتاحي، أطلق نكتة على ما يبدو احتجاجًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين، مما أجبر الآلاف من الناس على الترحيل من الولايات المتحدة منذ عودته إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.

قال نوح خلال مونولوجه: "سنقوم بتكريم الأفضل في الموسيقى كما صوت عليه 13000 عضو في أكاديمية التسجيل و20 مليون مهاجر غير شرعي، والليلة، بغض النظر عما يحدث، سيتم صنع التاريخ".

لقد فشلت النكتة، حيث تفاعل العديد من الحاضرين بشكل واضح مع النكتة، خاصة وأن نوح ولد في جنوب إفريقيا، وكان من بين أكبر ردود الفعل رد فعل دويتشى، التي كانت تجلس بجواره مباشرة.

عند سماع ما قاله، ألقت دويتشى نظرة سريعة عليه قبل أن تدير عينيها، وبالتالي تمت مشاركة اللقطات منذ ذلك الحين على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 14000 مرة، مع أكثر من 174000 إعجاب.

مثل دويتشى، لم تستوعب وسائل التواصل الاجتماعي "النكتة" بشكل جيد، وبعض التعليقات المكتوبة أسفل المنشور المشترك تقول "لا أفهم حتى لماذا قال ذلك"، "جنوب أفريقي يطلق هذه النكتة" و "لماذا شعر بالحاجة إلى وضع نكتة هناك ولماذا يعتقد أنها نكتة؟ كيف يرتبط ذلك بجوائز جرامي؟ كيف يرتبط بجوائز جرامي؟ لماذا لا يزال مشهورًا؟".