شكرا لقرائتكم خبر عن منصة WATCH IT تروج لمسلسل شهادة معاملة أطفال ببوستر لـ وليد فواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة WATCHIT الرقمية، عن بوستر جديد لمسلسل شهادة معاملة أطفال، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2025، والذي يظهر من خلاله النجم وليد فواز، حيث كتبت الصفحة الرسمية للمنصة عبر فيس بوك، "استعدوا لمواقف كوميدية وضحك ما ينتهيش مع وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان 2025 على WATCHIT ".



شهادة معاملة أطفال

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

يذكر أن وليد فواز يتواجد فى مسلسل ثان خلال شهر رمضان المقبل 2025، وهو جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.