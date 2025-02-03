شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر نهى عابدين على بوسترات مسلسل شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة نهى عابدين تصوير مشاهدها فى مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل وذلك خلال شخصية الدكتورة سما وهى المسئولة عن علاج عبد الستار الكف المحامى (محمد هنيدى) بعد استفاقته من غيبوبة دامت 20 عامًا وتستكمل الشخصية رحلتها مع عبد الستار وسط مواقف ومفارقات كوميدية.



نهى عابدين تتصدر بوسعتر شهادة معاملة أطفال على watch it

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، الهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وشاركت نهى عابدين فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "سر إلهي" مكون من 15 حلقة، وبطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحديني، صلاح عبد الله، ميمي جمال، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إضافة إلى مسلسل آخر.

وحلت نهى عابدين ضيفة فى برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى مؤخرًا وأكدت أنها تركز في اختيار أعمالها على عدم تكرار نفسها، قائلة: "مركزة أني مش أكرر نفسي وطول الوقت عندي هاجس وخوف أني اعمل حاجة شبه حاجة ولما الواحد بيعمل دور أو شخصية بتنجح بتلاقي طول الوقت تقديم شغل في السكة دي".

وأضافت نهى عايدين:أنها لا تحب أن تحصر نفسها في دور معين ودائما ما تعتذر عن أدوار وحريصة على اختيار الأدوار بعناية، متابعة: "من الحاجات المهمة بالنسبة لي أني ابص في مشواري ألقي أدوار كتير مختلفة، وأنا مش مستعجلة ويهمني مش الشغل الكثير يهمني الشغل القليل المهم".

وعبرت نهى عابدين، عن اعتزازها بدورها في مسلسل تحت الوصاية، قائلا: "اعتذر بدوري في مسلسل تحت الوصاية كسيدة مشاهدة وممثلة والشخصيات في المسلسل حقيقية قوي وداخلهم صراعات خيرة وشر ويهمني في النجاح أني احافظ على اللي وصلت له مش بالفرقعة".



نهى عابدين على بوستر شهادة معاملة اطفال