شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا بعد فوزها بالـ Grammy: إلى كل النساء أنتم ذئاب حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت المغنية العالمية شاكيرا بجائزة الـ جرامي في الحفل الذى أقيم منذ ساعات، ومع تسلمها الجائزة أهدتها إلى "إخوانها وأخواتها المهاجرين".

حصدت شاكيرا جائزة جرامي الرابعة في مسيرتها المهنية التي استمرت عقودًا من الزمان، وحصلت شاكيرا على جائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني مع ألبوم "Las Mujeres Ya No Lloran" لعام 2024.

وخلال الحفل، غنت شاكيرا أغنيتها الناجحة "Ojos Así" لعام 1998 وأغنيتها المنفردة "Shakira: Bzrp Music Sessions، Vol. 53" لعام 2023، بالتعاون مع المنتج الأرجنتيني Bizarrap.

وبدأت شاكيرا خطابها بإهداء الفوز قائلة:" أهديها إلى جميع إخوتي وأخواتي المهاجرين في هذا البلد".

وقالت شاكيرا: "أنتم محبوبون، وتستحقون ذلك، وسأقاتل معكم دائمًا، إلى كل هؤلاء النساء اللاتي يعملن بجد كل يوم لإعالة أسرهن، أنتن ذئاب حقيقية".