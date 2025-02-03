شكرا لقرائتكم خبر عن العرق يمد لسابع جد.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم نسخة من جدتها دلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العرق يمد لسابع جد مثل شعبى مصرى، وعند ولادة طفل جديد فى العائلة، يكون أول جملة تتردد "ده شبه مين"، ومع مرور الوقت يكبر الأطفال، يبدأ شكل الشبه يظهر ويكون مثل الجد أو الجدة، والمثل ينطبق على كايلى ابنة النجمة دنيا سمير غانم، وتعد نسخة صغيرة من جدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز في الشكل والروح وخفة الدم.

وخلال هذه الفترة تنشر كايلا العديد من فيديوهات تيك توك مع والدتها ووالدها الإعلامى رامى رضوان، ويتغزل فيها الجمهور بسبب صفاتها التي تشبه فيها جدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن رمضان الماضى، حيث تقدم بطولة مسلسل عايشة الدور ويشارك فبى بطولته محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي ويعرض على شاشات المتحدة ومنصة watch it.

وقدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.